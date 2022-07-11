منى 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسزار معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي وزير الصحة الدكتور فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ومعالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي ، وعددًا من أصحاب المعالي والمسؤولين من مدنيين وعسكريين اليوم شركة " كدانة " للتنمية والتطوير المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة .وكان في استقبالهم بمقر الشركة بمشعر منى معالي وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة شركة كدانة للتنمية والتطوير الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.وعبر الجميع عن شكرهم للجهات المشاركة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء نسكهم بأمن وراحة منذ قدومهم وحتى مغادرتهم بإذن الله تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة " حفظها الله “.// انتهى//12:13ت م0024