طوكيو 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسفاز الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم برئاسة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في انتخابات مجلس الشيوخ بالبرلمان التي جرت أمس.وأوضحت النتائج الرسمية أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم حصل على 63 مقعداً، فيما فاز شريكه في الائتلاف الحاكم حزب (كوميتو) بـ 13 مقعداً، ليستحوذ الائتلاف الحاكم على 76 مقعداً في البرلمان ويحتفظ بالأغلبية في الغرفة العليا للبرلمان المكون من 248 عضوا ، بينما حصل الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض على 17 مقعداً.وشهدت الانتخابات الحالية مشاركة 05ر52 في المئة من الناخبين في عملية الاقتراع، بارتفاع عن الانتخابات السابقة التي جرت في 2019 والتي شارك فيها 8ر48 في المئة من الناخبين،حسبما ذكرت وزارة الشؤون الداخلية اليابانية.// انتهى //12:21ت م0025