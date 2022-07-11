المدينة المنورة 12 ذو الحجة 1443‪ هـ الموافق 11 يوليو 2022‪ م واساستأنفت منطقة المدينة المنورة أعمالها التشغيلية للموسم الثاني من الحج للخدمات البلدية المقدمة لضيوف الرحمن الذين يبدأ توافدهم إلى المدينة المنورة - بدءاً من اليوم - بعد أدائهم مناسك الحج.وتكثّف الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة تُكثف جولاتها الميدانية لرفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والعمل على تحقيق رضا المستفيدين من خلال التكامل مع منظومة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى, مشيدةً بما بذله منسوبيها من جهود كان لها بالغ الأثر في إنجاح الخطة التشغيلية لأمانة المدينة المنورة في موسم ما قبل الحج.وبينت أن خطتها للموسم الثاني تستند على تكثيف الخدمات في مجال النظافة العامة والتعقيم, وتكثيف أعمال الإصحاح البيئي, وإحكام الرقابة على المنشآت التجارية التي لها علاقة بالصحة العامة, ومتابعة متعهدي الإعاشة والفنادق ودور إيواء الزائرين لضمان سلامة الأغذية في مطابخ الإعاشة والمطاعم والمستودعات, وثلاجات المواد الغذائية، ومراكز الخدمة والاستراحات الواقعة على الطرق السريعة، داعيةً الأهالي إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بلدية أو صحية من خلال الاتصال على الرقم الموحّد لاستقبال البلاغات 940 أو تقديم بلاغ عبر تطبيق (بلدي 940) المتاح في الأجهزة الذكية.//انتهى//12:34ت م0028