الباحة 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واساستقبلت مسالخ منطقة الباحة خلال أولى أيام عيد الأضحى المبارك ٣٣١٨ أضحيةً من خلال ١٣ مسلخاً ونقطة ذبح موزعة على جميع محافظات ومراكز المنطقة .وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني أن آلية استقبال الأضاحي تمت بشكل منظم بداية من ترقيم الأضاحي والكشف عليها من قبل الأطباء البيطريين ثم انتقالها إلى منطقة العمليات لمباشرة عملية التضحية، مضيفًا أن الفرق الميدانية بإدارة أسواق النفع العام موجودة بشكل مكثف للإشراف على سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات بجودة عالية ما يضمن سرعة تسليم الأضاحي للمستفيدين.// انتهى //12:39ت م0029