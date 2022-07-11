منى 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسشهدت مسالخ العاصمة المقدسة إقبالاً كبيراً من حجاج بيت الله الحرام والمستفيدين من المواطنين والمقيمين لذبح الأضاحي في أيام العيد المبارك، وسط انسيابية وسرعة في الإنجاز يسبقها خطوات تنظيمية منذ لحظة وصول المستفيد إلى مرحلة تسلم الذبيحة .وكشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن منذ بداية الموسم وحتى الــ 10 من ذو الحجة وصل إلى 234 ألف رأس من الأغنام، وحوالي 3000 راس من الابقار من خلال المسالخ التي شغلتها الوزارة في العاصمة المقدسة لموسم حج هذا العام وهي 5 : مسلخ طريق الليث (أ)، ومسلخ طريق الليث (ب)، ومسلخ غرب مكة ، ومسلخ العكيشية "الموسمي"، ومسلخ المعيصم النموذجي .وأكد الغامدي على مواصلة مسالخ العاصمة المقدسة في استقبال طلبات الذبح في ثالث ورابع أيام العيد ، مثمناً جهود الفرق الميدانية بإدارة أسواق النفع العام والمسالخ التي تواجدت بشكل مكثف للاشراف على سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات بجودة عالية ما يضمن سرعة تسليم الاضاحي للمستفيدين.يذكر ان وزارة البيئة والمياه والزراعة هيأت المسالخ في منطقة مكة المكرمة لتقديم الخدمات لجميع المستفيدين، من خلال 36 مسلخاً في المنطقة، حيث جرى توزيع الجزارين في المسالخ إلى 5 مجموعات هي: جزارون للذبح ، جزارون للتكشيف والتعليق، جزارو المسلخ، جزارون للتجويف، جزارون للتقطيع .كما تم السماح للمطابخ المرخصة بالذبح بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة ،ووفق الاشتراطات المحددة، بهدف التيسير على أصحاب الأضاحي، وتخفيف التزاحم على المسالخ النظامية، وأيضاً تأمين كاميرات مراقبة متطورة متصلة بغرفة عمليات المسالخ، إلى جانب العنصر البشري المدرب؛ بهدف متابعة الأعمال بمسالخ مكة المكرمة، وقياس مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية داخل المسالخ على مدار الساعة؛ لضمان جودة العمل، ولتسهيل انسيابية العمل ، نظير ما تشهده المسالخ من إقبالٍ كبيرٍ لذبح الأضاحي.//انتهى//13:48ت م0036