منى 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واستواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في الإدارة العامة لتجربة العميل بأمانة العاصمة المقدسة جهودها المكثفة خلال موسم الحج، من أجل تحسين الخدمات البلدية وإزالة أية معوقات على وجه السرعة.وتستقبل الإدارة العامة البلاغات في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبر الخط رقم 940 الخاص بنظام البلاغات والشكاوى، بجانب إشارات النداءات اللاسلكية، حيث تقوم بالتفاعل الفوري مع البلاغات.وقد تلقت الإدارة خلال الفترة من 1 إلى 11 ذي الحجة 1443هــ، (2,729) بلاغاً عبر خط 940 بواقع (2156) في مكة المكرمة و(573) في المشاعر المقدسة، بجانب (35680) إشارة من خلال النداءات اللاسلكية، فضلًا عن متابعة بلاغات (1365) عميلاً.وتركزت معظم بلاغات العملاء على ملاحظات تتعلق بخدمات النظافة وصيانة الطرق والإنارة والإبلاغ عن باعة جائلين بدون تصاريح.ففي يوم 1 ذي الحجة، تلقت الإدارة العامة لتجربة العميل (100) بلاغ عبر خط 940 بواقع (50) في مكة المكرمة و(50) في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى (50) إشارة من خلال النداءات اللاسلكية، وتمكنت من متابعة بلاغات (50) عميلاً وإنجاز (50) معاملة عبر تطبيق بلدي - سبيل.أما في يوم 2 ذي الحجة، استقبلت الإدارة (217) بلاغاً عبر خط 940 بواقع (192) في مكة المكرمة و(25) في المشاعر المقدسة، بجانب (3756) إشارة من خلال النداءات اللاسلكية، وتمكنت من متابعة بلاغات (112) عميلاً وإنجاز معاملة واحدة عبر تطبيق بلدي - سبيل.وفي يوم 3 ذي الحجة، تلقت الإدارة (307) بلاغات عبر خط 940 بواقع ( 264) في مكة المكرمة و(43) في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلي (3556) إشارة عبر النداءات اللاسلكية، وتمكنت من متابعة بلاغات (137) عميلاً.وفي يوم 4 ذي الحجة، استقبلت الإدارة العامة لتجربة العميل (302) بلاغاً عبر خط 940 بواقع (222) في مكة المكرمة و(80) في المشاعر المقدسة، بجانب (3536) إشارة من خلال النداءات اللاسلكية، بالإضافة إلى متابعة بلاغات 157 عميلاً.أما في يوم 5 ذي الحجة، تلقت الإدارة (217) بلاغاً عبر خط 940 بواقع (167) في مكة المكرمة و(50) في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى (3634) إشارة من خلال النداءات اللاسلكية، وتمكنت من متابعة بلاغات (173) عميلاً.وفي يوم 6 ذي الحجة، استقبلت الإدارة (233) بلاغاً عبر خط 940 بواقع ( 197) في مكة المكرمة و(36) في المشاعر المقدسة، بجانب (3822) إشارة من خلال النداءات اللاسلكية، فضلاً عن متابعة بلاغات 112 عميلاً.كما تلقت الإدارة العامة لتجربة العميل في يوم 7 ذي الحجة عدد (263) بلاغاً عبر خط 940 بواقع ( 234) في مكة المكرمة و(29) في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى (3962) إشارة من خلال النداءات اللاسلكية، وتمكنت من متابعة بلاغات (157) عميلاً.وفي يوم 8 ذي الحجة، استقبلت الإدارة (212) بلاغاً عبر خط 940 بواقع (185) في مكة المكرمة و(27) في المشاعر المقدسة، فضلًا عن (4948) إشارة من خلال النداءات اللاسلكية، ومتابعة بلاغات (75) عميلاً.وفي يوم 9 ذي الحجة، استقبلت الإدارة (130) بلاغاً عبر خط 940 بواقع (115) في مكة المكرمة و(15) في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى (1581) إشارة عبر النداءات اللاسلكية، فضلاً عن متابعة بلاغات (75) عميلاً.أما في يوم 10 ذي الحجة، تلقت الإدارة العامة لتجربة العميل (172) بلاغاً عبر خط 940 بواقع (143) في مكة المكرمة و(39) في المشاعر المقدسة. بجانب (2349) إشارة من خلال النداءات اللاسلكية، وتمكنت من متابعة بلاغات (85) عميلاً.// انتهى//13:49ت م0037