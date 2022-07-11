سيؤول 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسارتفع حجم صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 4.7% عن العام السابق، لتصل إلى نحو 15.7 مليار دولارٍ خلال الأيام العشرة الأولى من شهر يوليو الجاري، وزاد متوسط حجم الصادرات اليومية بمقدار 19.7%.وذكرت دائرة الجمارك الكورية الجنوبية أن صادرات أشباه الموصلات ارتفعت بنسبة 10.4%، ومشتقات النفط بنسبة 96.7%، وقطاع السيارات بنسبة 6.1% بينما تراجعت صادرات الأجهزة الدقيقة بنسبة 20.4% والإلكترونيات المنزلية بنسبة 27.2%، وقطع غيار السيارات بنسبة 14.6%.وزادت نسبة صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية 6.2%، وفيتنام 15.5%، وسنغافورة 49.7% بينما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 8.9% والاتحاد الأوروبي 18.6% واليابان 9.1%، لتسجل بذلك عجزًا تجاريًا لثلاثة أشهر متتالية لأول مرة منذ 14 عامًا والذي بلغ 5.5 مليارات دولارٍ، مقارنة بـ 3.6 مليارات دولارٍ لنفس الفترة العام الماضي.// انتهى //13:50ت م0038