منى 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسنفذت اللجنة الثقافية في "برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة"، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مسابقة ثقافية للحجاج ضيوف البرنامج خلال أيام التشريق في مشعر منى.وأوضحت أن المسابقة خصصت لضيوف البرنامج لحج عام 1443هـ، بهدف التثقيف والترفيه للحجاج في المشاعر المقدسة، حيث تفاعل الضيوف مع المسابقة، الذين بادروا في الاشتراك والإجابة عن الأسئلة، من خلال "باركود" موزع في مختلف مقار السكن.وقامت اللجنة بالفرز وإعلان نتائج المسابقة وتكريم الفائزين بجوائز نقدية وهدايا عينية للمشاركين من أسر مصابي وشهداء الواجب والشخصيات الإسلامية.// انتهى //13:59ت م0039