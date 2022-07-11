عام / "الأرصاد": أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران
الاثنين 1443/12/12 هـ الموافق 2022/07/11 م واس
نجران 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واس
نَبَّهَ المركزُ الوطنيُّ للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة نجران، و الخرخير، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، وخباش، ويدمة، وشرورة.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.
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14:00ت م
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