مقديشو 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسشنّت قوات الجيش الصومالي في ولاية جوبالاند الإقليمية عمليات عسكرية ضد مسلحي حركة الشباب في مناطق تابعة لإقليم "غدو" بالولاية.وأفاد مسؤولون عسكريون في تصريحات لوسائل الإعلام الحكومية أن القوات نجحت في طرد المقاتلين في مناطق بالإقليم، مشيرين إلى أن المسلحين تعرضوا لخسائر كبيرة أمام قوات الجيش دون ذكر مزيد من التفاصيل.ويأتي هذا في إطار الجهود التي يبذلها الجيش في تحرير القرى والبلدات التي ما زالت تسيطر عليها الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة.// انتهى //15:01ت م0045