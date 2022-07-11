لندن 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسحذّر مطار هيثرو البريطاني اليوم من حدوث مزيد من الاضطرابات في حركة الرحلات القادمة والمغادرة إلى لندن خلال موسم الصيف.ووجه المطار اليوم، شركات الطيران إلى إلغاء 61 رحلةً بسبب توقع وصول أعداد أكبر من طاقة المطار الاستيعابية إلى الصالتين الثالثة والخامسة.وأعرب مدير مطار هيثرو، هولاند كاي، عن تقديره للخدمة التي يقدمها موظفو المطار على الرغم من التحديات الكبيرة قائلاً "أنا فخور جدًا بالطريقة التي يرتقي بها فريقنا إلى مستوى التحدي الناتج عن النمو، وتقديم خدمة ممتازة للغالبية العظمى من الركاب".واستطرد "مع ذلك ، فقد شهدنا مؤخراً العديد من المرات التي تجاوز فيها الطلب طاقة استيعاب المطار وشركات الطيران وشركات المناولة الأرضية".وأوضح أنه ستتم مراجعة التغييرات في جدول الرحلات التي قدمتها شركات الطيران استجابة لطلب الحكومة من أجل تقليل التأثير على المسافرين هذا الصيف، كما سيتم مخاطبة الشركات إلى إلغاء مزيد من الرحلات إذا لزم الأمر.ويأتي هذا في أعقاب إضرابات واسعة شهدتها معظم المطارات البريطانية خلال الأشهر الماضية، وذلك بسبب النقص في أعداد الموظفين والاضطرابات الواسعة في سلاسل الخدمة التي أفرزتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.// انتهى //15:04ت م0046