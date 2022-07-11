إسلام آباد 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسأجرى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف محادثات هاتفية مع رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، تبادلا خلالها التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واستعرضا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وجدد الطرفان عزمهما على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف القطاعات، والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار.// انتهى //15:48ت م0048