مكة المكرمة 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسأعلن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل نجاح خطة الوزارة في الحفاظ على صحة وسلامة وراحة ضيوف الرحمن، التى جاءت في إطار تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بشأن رعاية الحجاج والتيسير عليهم في أداء المناسك.وقال: "إن الوزارة أعدت منظومة من التدابير والإجراءات استعداداً لهذا الموسم لاستقبال ضيوف الرحمن وتهيئة الإمكانات والخدمات كافة, مشيراً إلى أن خطة عمل الوزارة التي نفذها (22) ألف عنصر بشري من العاملين بالوزارة والأمانة والبلديات الفرعية والمساندين و(28) مركزاً للخدمات البلدية بالمشاعر المقدسة، سارت وفق الخطط المعدة لها ولله الحمد.ولفت النظر إلى أنه رُفع (128) ألف طن نفايات من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1-10 ذي الحجة، حيث شارك في تلك الجهود(13549) مشرفا ومراقبا وسائقا وعامل نظافة، مستخدمين (912) معدة مختلفة للتخلص من النفايات، منوها بأن العمل كان يجرى على مدار 24 ساعة خلال فترة وجود الحجيج.و أشار معاليه إلى أن الوزارة واصلت تدشين حزمة من الخدمات لمواكبة موسم الحج ومنها إطلاق خدمة المختبرات المتنقلة التي قامت بعدد من المهام تتمثل في استلام وتحليل عينات الأغذية والمياه، وإصدار النتائج للجهات ذات العلاقة، وإجراء الفحص المختبري السريع للعينات المستلمة باستخدام أحدث الأجهزة، بجانب تقـديـم الـبـيـانـات الـوبـائـيـة والـتـعـرف عـلـى الأغـذيـة الـخـطـرة, بالإضافة إلى الكشف عن الملوثات الـغـذائـيـة (الفيزيائية - الكيميائية - الميكروبية) ومباشرة عينات حالات اشتباه الـتـسـمـم الغذائي، لافتا إلى أن تلك المختبرات أتاحت عددا من الخدمات التي يتم الحصول على نتائجها بشكل فوري أو خلال ساعات معدودة.وشكر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الله عز وجل، على ما منّ به على الحجاج من صحة وطمأنينة، مثمناً بكل العرفان الدعم غير المحدود الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وسمو أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وسمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على متابعتهما للقطاعات المعنية بشؤون الحج منها وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان ومنسوبيها.// انتهى //15:54ت م0050