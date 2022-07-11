جدة 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسأسفرت جولات الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة على محال بيع الحلويات والمكسرات خلال أول أيام عيد الأضحى عن رصد 197 مخالفة بلدية، ضمن خطة موسم الحج.ونفذت الأمانة عبر برنامج إجادة 177 جولة ميدانية استهدفت المنشآت المتخصصة في بيع الحلويات والمكسرات التي تنشط بشكل أكبر خلال المواسم والأعياد، ونتج عن ذلك رصد 124 منشأة مخالفة واتخذت في حقها الإجراءات النظامية وفقا للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.وأشارت إلى أن جهودها الرقابية تهدف إلى رفع مستوى امتثال المنشآت، وحماية أمن وسلامة الغذاء، وتحقيق رضا ضيوف الرحمن وسكان وزوار المحافظة خلال الموسم والإجازة.// انتهى //16:14ت م0051