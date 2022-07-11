إسلام آباد 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة المستمرة في باكستان منذ أيام إلى 98 قتيلاً.وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية في بيان اليوم أن خمسة عشر شخصاً لقوا مصرعهم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا.وأضافت أن فرق الإغاثة وقوات الجيش والدفاع المدني تواصل أعمال الإغاثة ومساعدة المنكوبين بالفيضانات في إقليم بلوشستان وباقي المدن المتضررة.// انتهى //16:29ت م0054