الكويت 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واستلقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي اتصالًا هاتفيًا اليوم من رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، أعرب خلاله عن تهانيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لدولة الكويت وشعبها مزيدًا من التقدم والازدهار.وبحث الجانبان خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض وجهات النظر حول أبرز المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومواقف البلدين تجاهها.// انتهى //16:49ت م0055