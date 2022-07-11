منى 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسغادر المتعجلون من حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، مشعر منى اليوم الاثنين الثاني عشر من ذي الحجة بعد رميهم الجمرات؛ لأداء طواف الوداع وسط تكاتف جميع اللجان المنظمة في البرنامج، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.كما تمتع ضيوف البرنامج من أسر مصابي وشهداء الواجب والشخصيات الإسلامية، خلال مدة إقامتهم بتوفر كل ما يحتاجه الحاج من المأكولات والمشروبات، إضافة إلى العيادات الطبية، والمحاضرات الدينية في مقر إقامتهم.وأشاد عدد من الحجاج بالخدمات الجليلة التي يقدمها لهم القائمون على "برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين" من خلال توفير كل ما يحتاجونه، وكذلك الانسيابية في التنقل والحركة بين المشاعر، ورمي الجمرات، سائلين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ما يلقونه من إشراف مستمر واهتمام ورعاية خلال أدائهم لفريضة الحج. ه// انتهى //17:08ت م0057