اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.681 سلة غذائية في عدد من مديريات حجة
الاثنين 1443/12/12 هـ الموافق 2022/07/11 م واس
حجة 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 2.681 سلة غذائية للفئات المحتاجة بمديريات حرض، وحيران، وميدي، وعبس التابعة لمحافظة حجة، استفاد منها 24.556 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق وتلبية احتياجاته الغذائية الأساسية.
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17:22ت م
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