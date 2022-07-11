حجة 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 2.681 سلة غذائية للفئات المحتاجة بمديريات حرض، وحيران، وميدي، وعبس التابعة لمحافظة حجة، استفاد منها 24.556 فردًا.ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق وتلبية احتياجاته الغذائية الأساسية.// انتهى //17:22ت م0058