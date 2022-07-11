عدن 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 264 أضحية لمرضى الفشل الكلوي ومرضى السرطان والأيتام ومرضى الأمراض المزمنة في مديريات صيرة والمعلا وخور مكسر والتواهي وكريتر بمحافظة عدن، استفاد منها 3.696 فردًا، وذلك ضمن مشروع الأضاحي في الجمهورية اليمنية الشقيقة لعيد الأضحى المبارك للعام 1443هـ.ويهدف المشروع إلى مساعدة الأسر المحتاجة من النازحين خلال عيد الأضحى، وذلك بتوزيع لحوم الأضاحي بمقدار نصف أضحية لكل أسرة، يستفيد منه 4 آلاف أسرة، بواقع 28.000 فرد، في محافظات عدن وحضرموت والمهرة ومأرب.يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة ممثلةً بالمركز لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والأوقات.// انتهى //17:23ت م0060