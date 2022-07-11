مكة المكرمة 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسأعلنت الشركة السعودية للكهرباء نجاح الخطة التشغيلية لحج 1443هـ بدعم ومتابعة من منظومة الطاقة، وذلك دون تسجيل أي انقطاعات للخدمة الكهربائية، أو أي حالات طارئة في مكة المكرمة وعموم المشاعر المقدسة.وأفاد رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء المشرف العام على خطة الحج المهندس عبدالسلام بن راشد العمري أن هذا النجاح وتلك النتائج لم تكن لتتحقق لولا عون الله وتوفيقه ثم الدعم والمساندة غير المحدودة من لدُن الحكومة الرشيدة وجهود أكثر من 2000 خبير ومهندس وفني من كوادر الشركة طيلة أيام موسم الحج, مؤكداً أن النجاح تمثل -ولله الحمد- في استقرار المنظومة الكهربائية، وعدم حدوث أي قصور في الخدمة بجميع المواقع التي وُجدَ فيها ضيوف الرحمن على مدار الساعة، مما أتاح لهم أداء نسكهم براحة وطمأنينة، كما هو مخطط له.وأوضح المهندس العمري أن نجاح الخطة التشغيلية للشركة هذا العام جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها "السعودية للكهرباء" بعد انتهاء موسم حج العام الماضي مباشرة، وتنفيذها 46 مشروعاً جديداً في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التي وصلت قيمتها الإجمالية إلى نحو 3.285 مليارات ريال.وأفاد أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عالٍ من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، مبينا أن خطة هذا العام اشتملت على عدة مرتكزات، مثل الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة، وتعزيز النظام الكهربائي لضمان أعلى درجات الموثوقية مع الحرص على تطبيق معايير السلامة، وذلك من خلال إضافة 772 محطة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيادة السعات المضافة إلى 5.640 (م.ف.أ)، فيما بلغ إجمالي أطوال الشبكات المضافة أكثر من 929 (كلم) في مكة المكرمة والمدينة المنورة.ونوه العمري بأن "السعودية للكهرباء" ستعمل بكامل طواقمها الهندسية والفنية والإدارية على مباشرة العمل على الاستعدادات المكثفة لحج العام المقبل 1444هـ -بإذن الله- فور انتهاء موسم حج هذا العام مباشرة.ولفت النظر إلى أن الأحمال التي سجلت يوم "الوقفة" في مشعر عرفات بلغت 327 ميجاوات، وفي منى 247 ميجاوات، وفي مكة المكرمة 3711 ميجاوات، وفي المسجد الحرام 71 ميجاوات، فيما لم تسجل خلال أيام الحج أي انقطاعات في المشاعر المقدسة.// انتهى //17:27ت م0061