رياضي / فوز تونس على نيجيريا وغينيا على الجابون في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال بالقاهرة
الاثنين 1443/12/12 هـ الموافق 2022/07/11 م واس
القاهرة 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واس
فاز منتخب تونس لكرة اليد على نظيره النيجيري بنتيجة 30-18 ضمن مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد رقم 25 للرجال التي تستضيفها مصر من 11 حتى 18 يوليو الجاري بمدينة 6 أكتوبر .
وانتهى الشوط الأول بتقدم تونس 14-13 قبل أن توسع تونس الفارق وتنهي المباراة بنتيجة 30-18 في المباراة التي أقيمت بصالة الدكتور حسن مصطفى ضمن مباريات المجموعة الثالثة .
وفي مباراة أخرى في التوقيت نفسه فاز منتخب غينيا لكرة اليد على نظيره الجابوني بنتيجة 35-23 ضمن مباريات المجموعة الثانية.
وانتهى الشوط الأول بتقدم غينيا 20-11 ، قبل أن توسع غينيا الفارق لتنتهي المباراة بنتيجة 35-23 في المباراة التي أقيمت بصالة وزارة الشباب والرياضة .
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