مكة المكرمة 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واساستقبلت المنصّات الرقمية التابعة لمركز التواصل بوزارة الحج والعمرة أكثر من 222 ألف اتصال هاتفي منذ بداية موسم الحج للعام الجاري 1443هـ في شهر ذي القعدة حتى اليوم، ويستهدف المركز تيسير وتسهيل رحلة ضيوف الرحمن من قدومهم حتى مغادرتهم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.وتجاوب المركز مع العديد من الاستفسارات، وقدم الإجابات عليها بعدة لغات، شَمِّلت العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو وغيرها من اللغات الحية، في إطار جهود المركز لمساعدة حجاج بيت الله الحرام على تجاوز جميع الصعوبات التي قد تواجههم قبل قدومهم من بلادهم، وبعد وصولهم إلى المملكة، وأثناء وجودهم لتأدية نسك الحج، باستقبال الاستفسارات من خلال الرقم الموحد، والبريد الإلكتروني، وحساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".‎وبلغ متوسط الردود الهاتفية عبر الرقم المجاني الموحد (920002814) نحو 3 آلاف مكالمة يوميًا، كانت غالبيتها حول طرق الحصول على التأشيرات، وآليات التقديم للحج، وكيفية الاستفادة من تطبيق "اعتمرنا"، والدعم الفني وغيرها من الأمور، فيما سجل البريد الإلكتروني (care@haj.cov.sa) استقبال 3600 رسالة إلكترونية خلال المدة نفسها، وتم التجاوب معها جميعًا.كما تفاعل حساب الوزارة للعناية بالمستفيدين ( @MOHU_Care) بالرد على أكثر من 1290 تغريدة ورسالة من خلال الحساب على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" أثناء الفترة الماضية.يُذكر أن آلية الرد على الاستفسارات والشكاوى في المركز تبدأ باستقبال البلاغات والاستفسارات المتعلقة بالحاج في شتى المجالات، ثم تمريرها إلى مركز التحكم والمتابعة لمعالجتها بالتعاون مع فرق الرقابة الميدانية التابعة للوزارة، بعدها يتم إغلاق البلاغ والتواصل مع الحاج للتأكد من إتمام جميع الأمور على النحو المناسب، وإغلاق البلاغ بعد تقييم المستفيد للخدمة المقدمة.// انتهى //18:21ت م0067