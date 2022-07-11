حضرموت 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 89 أضحية في مقرات جمعيات ذوي الإعاقة في مديرية القطن، ومركز اليسر للكلية الصناعية والمركز الوطني لعلاج الأورام في مديرية سيئون، ولذوي الإعاقة في مديرية تريم بمحافظة حضرموت ، استفاد منها 1.246 فردًا، وذلك ضمن مشروع الأضاحي في الجمهورية اليمنية الشقيقة لعيد الأضحى المبارك للعام 1443هـ.ويهدف المشروع إلى مساعدة الأسر المحتاجة من النازحين خلال عيد الأضحى، وذلك بتوزيع لحوم الأضاحي بمقدار نصف أضحية لكل أسرة، يستفيد منه 4 آلاف أسرة، بواقع 28.000 فرد، في محافظات عدن وحضرموت والمهرة ومأرب.يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة ممثلةً بالمركز لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والأوقات.// انتهى //18:43ت م0072