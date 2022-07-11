بغداد 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسسجل العراق اليوم 2937 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى مليونين و388 ألفا و414 إصابة.وذكرت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم في تقريرها اليومي أنه تم رصد حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الوباء إلى 25 ألفا و255.وأشار التقرير إلى شفاء 2557 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و326 ألفا و344.// انتهى //18:45ت م0074