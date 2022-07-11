حائل 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واساستقبلت مسالخ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل أكثر من 9500 ذبيحة ، توزعت على مسالخ المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.وأوضح مدير إدارة الأسواق والمسالخ الدكتور محمد حمود الشمري أن المسالخ شهدت سهولة تامة وانسيابية في الحركة بمساندة ومتابعة القطاعات الأمنية ، مؤكدا أن الفرع وضع خطة تشغيلية تنظيمية لجميع مسالخ المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها لاستقبال المستفيدين من خدمات المسالخ عبر تجهيزها ومتابعتها على مدار الساعة، إضافة إلى متابعة أسواق الماشية للتأكد من سلامتها .// انتهى //20:06ت م0082