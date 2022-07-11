مكة المكرمة في 12 ذو الحجة 1443 ه الموافق 11 يوليو 2022 م واسرفعت أمانة العاصمة المقدسة خلال أيام عيد الأضحى نحو 7 آلاف طن من مخلّفات الأضاحي بمجازر المعيصم والتي تنُفذ بها أعمال مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، وذلك نتيجة ذبح نحو (363،639) أضحية وتمت تلك الأعمال بواسطة نحو (2000) من العمالة والموظفين وباستخدام حوالي (300) من الآليات والسيارات.وقال مدير إدارة المجازر بالمشاعر المقدسة الدكتور طلق المسعودي : إن الأمانة تُشرف هذا العام على نظافة ست مجازر من أصل ثمان مخصصة لهذا المشروع الحيوي والمهم، وهي مجزرة المعيصم (1) ومجزرة المعيصم (2) ومجزرة المعيصم (3) بالإضافة للمجازر الحديثة وبها ثلاث وحدات، وهي ذات طاقات تشغيلية عالية حيث تتجاوز طاقتها التشغيلية أكثر من مليون رأس من المواشي خلال ثلاثة أيام.// انتهى //20:20ت م0085