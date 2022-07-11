مكة المكرمة 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واستفقد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم الروبوت التوجيهي.وتأكد معاليه من عمل الروبوت والوقوف على خدماته في إجابة السائلين بعدة لغات وذلك لضمان توفر الخدمات المناسبة لحجاج بيت الله الحرام.وبين معاليه بأن هذه الروبوتات والوسائل الحديثة وجدت لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والاستفادة من أحدث الوسائل والتقنيات في سبيل خدمة ضيوف الرحمن.// انتهى //20:25ت م0086