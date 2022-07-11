مكة المكرمة 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واستعرضُ وكالةُ شؤون المكتبات والبحث العلمي ممثلةً في مكتبة الحرم المكي الشريف بالتعاون مع وكالة شؤون المعارض والمتاحف من خلال المعرض الذي أقيم بين أروقتها خلال موسم حج هذا العام 1443هـ العديدَ من المحتويات المتميزة ليثري القيمة المعرفية لدى زائري المعرض من ضيوف الرحمن.وتناولُ المعرضُ النسخةَ النادرةَ لمخطوطة مسند الموطأ، والنسخة الوحيدة الكاملة في العالم لمخطوطة مجمع البحرين في زوائد المعجمين، وكذلك أقدم مخطوطات المكتبة التي يعودُ تاريخها إلى قرابة الألف عام وهي مخطوطة فوائد البزار " الغيلانات في أجزاء الحديث"، وكذا مخطوطة للمصحف الشريف المزخرف بماء الذهب والألوان الجميلة، إلى جانب العديد من الكتب التي تنوَّعت في عناوينها ومضمونها بين كيفية أداء نسك الحج وقصص رحلات الحج القديمة والأحكام الشرعية الأخرى، وكذلك عناوين اللغة العربية وفنونها المختلفة من بلاغة ونحو وصرف وأدب.كما عرضتْ مكتبةُ الحرم المكي الشريف بين يدي ضيوف الرحمن مجموعة من الدوريات، في مقدمتها مجموعة من الأعداد الأولى من صحيفة أم القرى 1343 هـ بواقع (4676) مؤرشفة في (133) مجلدًا، وكذلك العدد الأول من مجلة الحج الذي نشر في عام 1366هـ - 1947م بواقع (248) مجلدًا، وكذلك العدد الأول من مجلة اليمامة بواقع (2210) أعداد مؤرشفة في (364) مجلدًا، ومجلة المقتطف من عددها الأول الذي نشر في عام 1876م بواقع (121) عددًا مؤرشفة في (288) مجلدًا، ومجلة المنهل من عددها الأول الذي نشر عام 1355هـ بواقع (644) عددًا مؤرشفة في (280) مجلدًا ومصحفًا بلغة برايل.// انتهى //20:33ت م0088