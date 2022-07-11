الرياض 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسيستهلُّ المنتخبُ السعودي الأول لكرة السلة مشوارَه في نهائيات البطولة الآسيوية 2022 غداً بلقاء المستضيف إندونيسيا.ويسعى الأخضرُ إلى الفوز،وتعزيز حظوظه في التأهل، قبل مواجهة نظيره الأسترالي يوم 14 يوليو الجاري، ومن ثم لقاء نظيره الأردني يوم 16 يوليو الجاري في المجموعة الأولى، التي سيتأهلُ منها 3 منتخبات.وجرى تقسيمُ المنتخبات الـ16 المشاركة إلى 4 مجموعات سينتقلُ الأول مباشرة إلى الدور ربع النهائي بينما يتوجبُ على الثاني والثالث، تحديد تأهلهما إلى الدور ربع النهائي عبر مباراة يلعبها الثاني من المجموعة (A) ضد الثالث من المجموعة (B), والثاني من المجموعة (B) ضد الثالث من المجموعة(A).وأنهى المنتخبُ السعودي تحضيراتِه للبطولة من خلال المشاركة في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم وتأهله إلى المرحلة الثانية بجانب لبنان والأردن ومن ثم دخلَ بمعسكر في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة.وأعلنَ الجهازُ الفني القائمة النهائية التي سيخوضُ بها النهائياتِ التي ضمت 12 لاعباً هم :( محمد المرواني - مرزوق المولد- أيوب الهوساوي - ناصر أبو جلاس - ثامر محمد- خالد عبدالجبار - محمد الصقر - مثنى المرواني - فهد السالك - مصعب قاضي - علي الشبيلي- أيمن بلال ).// انتهى //20:40ت م0090