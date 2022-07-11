واشنطن 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو، في العاصمة طوكيو اليوم، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يزور اليابان حاليا.وقدم وزير الخارجية الأمريكي بلينكن - بحسب البيان الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية - تعازي الولايات المتحدة نيابة عن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن والشعب الأمريكي في اغتيال رئيس الوزراء الياباني الأسبق آبي شينزو.وناقش الجانبان الجهود المشتركة على مدار العديد من الإدارات اليابانية والأمريكية، لتقوية التحالف بين الولايات المتحدة واليابان وتعزيز رؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.وأكد الجانبان الصداقة العميقة والثابتة بين الولايات المتحدة واليابان.// انتهى //20:43ت م0091