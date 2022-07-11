مكة المكرمة 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسرفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي الرئاسة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1443هـ.وسأل معاليه المولى عز وجل أن يوفق المملكة للمزيد من النجاحات، ويديم عليها أمنها واستقرارها.// انتهى //21:50ت م0105