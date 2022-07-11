مكة المكرمة 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسرفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة النجاحات التي تحققت في موسم حج هذا العام على جميع الأصعدة، التي جاءت نتيجة لحرص القيادة على رعاية وخدمة ضيوف الرحمن، مشيراً إلى أن نجاح الخطط التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال موسم الحج تحقق بفضل الله ثم بما قدمته القيادة من دعم وتمكين لامحدود لمنظومة الاتصالات وتقنية والمعلومات.كما قدم معاليه التهنئة بنجاح موسم الحج، إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.ووجه شكره وتقديره لكل منسوبي ومنسوبات القطاع الذين نالوا شرف خدمة ضيوف الرحمن هذا العام، وقدموا جهوداً استثنائية لخدمة القيادة والوطن، سائلاً المولى أن يتقبل من حجاج بيت الله حجهم وأن يحفظ ولاة الأمر ويجزيهم خير الجزاء.// انتهى //21:51ت م0106