الرياض 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسرفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني التهنئةَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، ولصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمدِ بنِ سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهدِ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح حج هذا العام 1443هـ ، بتوفيق الله عزَّ وجلَّ ثم بفضل اهتمام وتوجيهات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـوأكدَ سموه أن ما تحقق من نجاح في موسم حج هذا العام كان بفضل الله تعالى ثمّ بفضل رعاية وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة وإشراف سموِّ وليِّ العهدِ - حفظهما الله -، وجهود كافة القطاعات الحكومية المختلفة، التي حرصَتْ على تقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن لتأدية مناسك حجهم بكل يسر وطمأنينة وفي أجواء روحانية وبكل أمن وأمان، سائلاً الله عز وجل أن يحفظَ على بلادنا أمنها واستقرارها في ظلِّ قيادة خادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهده الأمين حفظهما الله.// انتهى //21:58ت م0108