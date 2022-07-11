جدة 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسنيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في جدة، اليوم، بمعالي وزير خارجية جزر المالديف الرئيس السادس والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شاهد.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن بن حمد الحملي، وسفير جمهورية المالديف لدى المملكة محمد خليل.// انتهى //22:03ت م0109