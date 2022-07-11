مكة المكرمة 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسحصدت وكالة الاتصال للشؤون الإعلامية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي وبوابة شؤون الحرمين أكثر من (20) مليون مشاهدة في موسم الحج لهذا العام من خلال عدة أعمال إعلامية عن الخدمات المقدمة من الوكالة للحرمين الشريفين .وأوضح وكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية هاني بن حسني حيدر أن عدد الأخبار المنشورة من إدارة مركز الأخبار في بوابة شؤون الحرمين قد بلغ (340) خبرا، والتقارير (40) تقريرا، ووثقت الإدارة (56) تغطية، و(754) صورة، و(100) صورة جمالية.وأضاف: أما المركز الإعلامي وصل عدد تغطيات تطبيق سناب تشات خلال موسم حج هذا العام أكثر من (70) تغطية ميدانية، و(44) منشورا بمشاهدات بلغت (14.121.000) مشاهدة، وبلغ إحصائيات وسائل التواصل الاجتماعي خلال الموسم (506.596) متابعا على تطبيق تويتر، و(154) ألف مشاهدة للإنتاجات المرئية، و(810) منشورات على تويتر، وفي تطبيق انستقرام وصل عدد المتابعين (289) ألف، و(74) ألف مشاهدة لـ (43) منشورا، وأما تطبيق الفيس بوك فقد بلغ عدد المتابعين (163) ألف، وعدد مشاهدات يصل إلى (5) ملايين ، لـ(645) منشورا.وأشار إلى أن مركز الإنتاج المرئي بلغ عدد تغطياته (68) تغطية، و (41) تقريرا، فيما قام مركز الإنتاج المسموع بعمل (7) تقارير صوتية، مبيناً حرص الوكالة على تقديم أفضل الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما وفق توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الداعم الأول للعمل الإعلامي الذي ينقل الصورة المشرفة لجهود ولاة أمرنا الميامين - حفظهم الله - المواكبة لرؤية المملكة 2030 م.// انتهى //22:07ت م0110