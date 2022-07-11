جدة 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ.ونوه سموه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها لحجاج بيت الله الحرام، والمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين في كل مكان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وما جاء فيها من تأكيد على شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما على أكمل وجه، ونجاح جهود المملكة في مواجهة جائحة كورونا، وتيسير عودة الحجاج بعد الظروف الصحية التي عصفت بالعالم، ورفع عدد الحجاج ليصل لمليون حاج هذا العام، مع حرص المملكة على سلامة الحجاج من خلال وضع عدد من الإجراءات الاحترازية، التي أسهمت في نجاح موسم الحج.وسأل سموه المولى عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على المملكة الأمن والاستقرار والرخاء.// انتهى //22:14ت م0113