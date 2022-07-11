مقديشو 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسلقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في اشتباكات دارت اليوم بين قوات متناحرة في مدينة بوصاصو التجارية في ولاية بونتلاند الصومالية.واندلعت الاشتباكات بين الشرطة وقوات أمن بونتلاند بعد قيام السلطات بمنع طائرة تحمل مساعدات إنسانية من الهبوط في مطار بوصاصو.يذكر أن الطائرة التي كانت على متنها النائبة الأولى لرئيس مجلس الشعب الصومالي والقائمة بأعمال الرئيس الصومالي سعدية ياسين سمتر أجبرت على العودة إلى مطار مقديشو الدولي.// انتهى //22:28ت م0114