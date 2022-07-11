مكة المكرمة 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسوقف معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية المهندس صالح بن ناصر الجاسر على سير الأعمال والاستعدادات في قطار الحرمين السريع؛ استعداداً لعودة حجاج بيت الله الحرمين الراغبين في الذهاب للمدينة المنورة؛ حيث اطلع معاليه على الآليات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ موجهاً بتكثيف الجهود من جميع العاملين لخدمة ضيوف الرحمن.يُذكر أن قطار الحرمين يُعد أحد أهم المشاريع الوطنية التي تقدمها منظومة النقل والخدمات اللوجستية؛ حيث يُعد من أسرع القطارات في الشرق الاوسط؛ إذا تبلغ سرعته 300 كم في الساعة.// انتهى //22:35ت م0116