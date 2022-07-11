كانبيرا 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسأعلنت الحكومة الأسترالية عن تقديم مساعدات بقيمة مليوني دولار أسترالي لدعم دولة كيريباتي في المحيط الهادئ للحفاظ على إمدادات مياه الشرب خلال أزمة الجفاف الحالية.وقال وزير التنمية الدولية والباسفيك الفيدرالي الأسترالي بات كونروي في بيان صادر عن مكتبه "تعاني كيريباتي من نقص حاد في المياه نتيجة تغير الطقس وانخفاض معدل هطول الأمطار. هذه المساعدات ستساهم في مساعدة كيريباتي على مواجهة هذه الأزمة".// انتهى //22:37ت م0117