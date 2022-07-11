مكة المكرمة 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسأثنى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على جهود فريق الكشافة بالمسجد الحرام، وذلك خلال جولته الميدانية بالمسجد الحرام للوقوف على سير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.وقال معاليه: نفخر بكم وبجهودكم المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن وهذا غير مستغرب على شباب هذا الوطن المعطاء، وإنكم بجهودكم المقدمة لضيوف الرحمن قدوة صالحة لغيركم من أبناء الأمة، سائلاً الله تعالى لهم دوام التوفيق والنجاح.وعبر الفريق عن شكرهم لمعاليه على هذه اللفتة الجميلة سائلين الله له دوام الصحة والعافية.// انتهى //22:42ت م0120