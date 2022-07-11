لندن 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسأعلن وزير شؤون الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطاني كواسي كوارتنج اليوم عن صندوق دعم بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني مخصصة لتوفير معدات السلامة والأمن للقطاع النووي المدني في أوكرانيا.وقال الوزير البريطاني في تصريحٍ له :" إن أنظمة الطاقة تلعب دورًا لا غنى عنه في ضمان الأمن القومي والمرونة الاقتصادية"، مضيفًا أن المملكة المتحدة تعمل على تكثيف دعمها للشعب الأوكراني، من خلال المساعدة في إعادة توصيل الطاقة إلى جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى حماية سلامة وأمن القطاع النووي الأوكراني.ويهدف الصندوق إلى توفير معدات الحماية الشخصية وأنظمة الاتصالات ومعدات مراقبة الإشعاعات، كما سيساعد في الحفاظ على تشغيل نظام الطاقة في أوكرانيا.// انتهى //22:47ت م0122