حائل 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443 هـ.وأعرب سموه باسمه ونيابة عن أهالي منطقة حائل عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح موسم الحج, وما صاحب ذلك من تميز في تنفيذ مراحل المناسك كافة ليؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم في خشوع ويسر وسهولة .وأشاد سموه بالجهود والخدمات التي تبذلها وتقدمها جميع قطاعات الدولة العاملة على خدمة ضيوف الرحمن، وفق التوجيهات الكريمة ومتابعة سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وسمو أمير منطقة مكة المكرمة، مشيراً سموه إلى أن كل هذه الجهود كانت محط إعجاب وإشادة الجميع وأسهمت بنجاح حج هذا العام وتحقيق التميز في تنفيذ الخطط كافة، مبيناً سموه أن ذلك يجسد اهتمام وحرص القيادة على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين, سائلاً المولى القدير أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بعونه وتوفيقه لمواصلة العطاء لخدمة الدين ورفعة وعز الوطن.// انتهى //23:16ت م0124