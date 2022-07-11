رياضي / منتخب مصر لكرة اليد يفوز على نظيره الكاميروني 40 -17 في كأس الأمم الأفريقية
الاثنين 1443/12/12 هـ الموافق 2022/07/11 م واس
القاهرة 12 ذو الحجة 1443هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واس
فاز المنتخب المصري لكرة اليد على نظيره الكاميروني بنتيجة 40 -17 ضمن مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد الـ 25 للرجال التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 11 وحتى 18 يوليو الجاري على صالة مجمع الدكتور حسن مصطفى وصالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.
وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر 20-7 الذي واصل تفوقه بشكل واضح في الشوط الثاني لينهى المباراة لصالحه بنتيجة 40-17 ضمن مباريات المجموعة الأولى.
يذكر أن وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي قد افتتح في وقت سابق اليوم البطولة التي يشارك فيها 13 منتخبا أفريقيا بعد اعتذار كينيا، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، وتتأهل المنتخبات الخمسة الأولى في ترتيب البطولة مباشرة لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023 في بولندا والسويد.
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23:28ت م
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