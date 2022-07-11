الرياض 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسافتتح المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عامًا اليوم معسكره الإعدادي في مدينة أبها، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب لكرة القدم التي تستضيفها أبها خلال الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس المقبل.وأجرى "الأخضر" حصته التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبق خلالها تمارين على التمرير، ثم الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.ويشارك في المعسكر 27 لاعبًا هم : أسامة المرمش، بلال الدواء، حامد الشنقيطي، تركي الجوش، عبدالعزيز الفرج، أحمد الجليدان، محمد سليمان، محمد برناوي، محمد الدوسري، سويلم المنهالي، سالم النجدي، وليد عياش، حسن سفياني، عبدالملك العييري، فيصل الصبياني، عبدالله الزيد، عبدالعزيز العليوة، مصعب الجوير، عبدالله العنزي، محمد المري، صالح الرحماني، ياسين الزبيدي، ثامر الشهراني، يزيد جوشان، علي المسعود، مشاري النمر، عبدالله رديف.يذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، يأتي على رأس المجموعة "الأولى" في البطولة إلى جانب منتخبي العراق وموريتانيا.// انتهى //23:36ت م0128