اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض
الاثنين 1443/12/12 هـ الموافق 2022/07/11 م واس
نيويورك 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضا اليوم بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 164.31 نقطة إلى 0.52% ليغلق عند 31173.84 نقطة، واغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 48.19 نقطة إلى 1.23% إلى 3854.43 نقطة.
وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعا عند 262.71 نقطة إلى 2.26% إلى 11372.60 نقطة.
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