نيويورك 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضا اليوم بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 164.31 نقطة إلى 0.52% ليغلق عند 31173.84 نقطة، واغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 48.19 نقطة إلى 1.23% إلى 3854.43 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعا عند 262.71 نقطة إلى 2.26% إلى 11372.60 نقطة.// انتهى //23:38ت م0129