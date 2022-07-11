باريس 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسالتقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا.وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجال الاقتصادي، كما تمت مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في ليبيا ولبنان وأوكرانيا وتشاد وأفغانستان، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //23:50ت م0132