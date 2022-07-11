الرياض 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسرفع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر باسمه وباسم كافة منسوبي منظومة النقل والخدمات اللوجستية؛ التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443 هـ، منوها بما أولته القيادة الرشيدة من عناية فائقة ورعاية عظيمة للأماكن المقدسة وضيوف الرحمن من الحجاج والعمار والزوار.وقال معاليه :" إن الخدمات الهائلة والتسهيلات الواسعة التي قدمتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - والمتابعة الدائمة والمستمرة من سمو ولي العهد الأمين - حفظه الله - أثمرت ولله الحمد عن نجاح كبير وباهر لموسم حج هذا العام، حيث برز ذلك في انسيابية حركة الحجاج منذ وصولهم إلى المملكة ومرورهم بالمشاعر المقدسة وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم بعد أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة".وأضاف الجاسر أن نجاح الخطط التشغيلية لقطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية خلال موسم حج هذا العام تحققت بفضل المولى عز وجل ثم بما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم كبير لخطط قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية ومشاريعها الخدمية.كما قدم معاليه التهنئة بنجاح موسم الحج إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمدينة المنورة ، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.ووجه الجاسر شكره وتقديره لكافة منسوبي ومنسوبات منظومة النقل والخدمات اللوجستية الذين نالوا شرف خدمة ضيوف الرحمن، مشيدا بالجهود التي بُذلت لخدمة الحجاج؛ والتي شملت تهيئة شبكات الطرق وجاهزية المطارات والموانئ وشبكات الخطوط الحديدية وحافلات النقل العام؛ بالإضافة لكافة الخدمات اللوجستية المصاحبة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها وأمنها واستقرارها وازدهارها.// انتهى //01:03ت م0003