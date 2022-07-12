نجران 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسنَبَّهَ المركزُ الوطنيُّ للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة نجران ، و الخرخير ، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، وخباش، ويدمة، وشرورة.وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الواحدة ظهراً.// انتهى //02:52ت م0007