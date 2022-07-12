الرياض 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ .وقال سموه: "إن ما تحقق من نجاح وتميز في موسم حج هذا العام جاء بفضل الله ثم بتوجيهات ودعم ومتابعة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في توفير جميع الإمكانات وتسخير الطاقات كافة لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن والتيسير عليهم لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، وهو نتاج ثمرة التخطيط السليم والدقيق، الذي هو نهج هذه البلاد منذ توحيدها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود".وأضاف سموه: "إن هناك تنظيماً عالي الدقة وتميزاً في توفير جميع الخدمات والاستفادة من أحدث التقنيات لخدمة لضيوف الرحمن والتيسير عليهم في أداء مناسكهم بأمن وأمان ويسر وسهولة".وسأل سموه المولى سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بحفظه وأن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها.// انتهى //09:23ت م0010