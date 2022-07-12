بريدة 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسرفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، التهنئةَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز آل سعود، ولصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز وليِّ العهدِ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولصاحبِ السموِّ الملكي الأميرِ عبدِالعزيز بن سعود بن نايف وزيرِ الداخلية بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1443هـ، وما تم تقديمُه من خِدْمَاتٍ وتسهيلاتٍ وإنجازات صحية وأمنية لحجاج بيت الله الحرام.ونوَّه بالدور الذي قدمُه صاحبِ السموُّ الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية وسموِّ نائبِه صاحبِ السموِّ الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز والوقوف المباشر على الجهود والخدمات التي قُدِّمَت لحجاج بيت الله الحرام وتأمين التسهيلات كافة، التي تحققُ تطلعاتِ القيادة الحكيمة لنجاح وتميز حج هذا العام.وأكدَ سموُّه أنَّ ما تحققَ من نجاح باهر للحج في موسمه الحالي يأتي امتداداً للنجاحات المتتالية التي حققتها المملكة على الصعد كافة، وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى أولاً ، ثم المتابعة والتوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة، منوهاً بتضافر جهود أبناء الوطن المخلصين في مختلف القطاعات الأمنية والخدمية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.// انتهى //09:27ت م0011